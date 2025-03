Chcą aresztować burmistrza Stambułu. Napięta sytuacja w Turcji

Turecka prokuratura zwróciła się do sądu o aresztowanie burmistrza Stambułu, Ekrema Imamoglu, oraz czterech jego współpracowników. Zarzuty dotyczą korupcji i powiązań z terroryzmem.

"Turecka prokuratura zwróciła się do sądu z wnioskiem o aresztowanie burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu i czterech jego współpracowników do czasu rozprawy w związku z zarzutami dotyczącymi korupcji i powiązań z terroryzmem" - poinformowało biuro Imamoglu.

Ekrem Imamoglu, będący członkiem opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), został zatrzymany w środę. Sprawa dotyczy dwóch przypadków korupcji oraz związków z terroryzmem. Po zakończeniu składania zeznań na policji, w sobotę wieczorem został przewieziony do sądu na dalsze przesłuchania. Imamoglu zdecydowanie odrzuca wszystkie zarzuty.

W niedzielę w Turcji odbędą się pierwsze w historii prawybory, które mają wyłonić kandydata CHP na prezydenta w 2028 roku. Imamoglu, mimo zatrzymania, jest faworytem do zdobycia większości głosów. Ozgur Ozel podkreślił, że najważniejsze jest skupienie się na przeprowadzeniu prawyborów, co było również życzeniem samego Imamoglu. Zakaz zgromadzeń został przedłużony do czwartku.