"Nie muszą wchłaniać Ukrainy". Współpracownik Trumpa o planie Rosji

Rosja nie dąży do aneksji całej Ukrainy, ponieważ, jak twierdzi specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód, Steve Witkoff, odzyskała już pięć regionów. Bliski współpracownik Donalda Trumpa odniósł się też do sugestii, że Władimir Putin ruszy na podbój kolejnych państw w Europie i zaatakuje NATO.

Zapytany przez dziennikarza, co sądzi o planach Wielkiej Brytanii i kilku innych państw europejskich dotyczących wysłania sił pokojowych do Ukrainy, uznał to pewną formę "demonstracji". - Myślę, że istnieje takie podejście, że wszyscy musimy być jak Winston Churchill, że Rosjanie będą maszerować przez Europę. Uważam, że to absurdalne, nawiasem mówiąc - powiedział Witkoff.