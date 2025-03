Izraelski nalot w Strefie Gazy. Zginął lider Hamasu

Hamas poinformował, że w izraelskim nalocie na Chan Junus zginął Salah al-Bardawil, jeden z liderów politycznych ruchu. Armia izraelska nie potwierdziła tej informacji, która została przekazana w niedzielę nad ranem. Naloty na Strefę Gazy zostały wznowione we wtorek, co doprowadziło do śmierci 504 osób, w tym ponad 190 dzieci.