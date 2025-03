Franiszek wyszedł ze szpitala. Tak teraz będzie wyglądało jego życie

W niedzielę, po 37 dniach papież Franciszek opuścił szpital, do którego trafił 14 lutego z powodu infekcji dróg oddechowych. Pozdrowił zgromadzonych z balkonu piątego piętra Polikliniki Gemelli. - Dziękuję wszystkim - powiedział .

Doktor Luigi Carbone to jeden z lekarzy, którzy opiekowali się papieżem w Gemelli i który uczestniczył w dwóch konferencjach prasowych. Teraz to on będzie podejmował przyszłe decyzje dotyczące terapii i rehabilitacji oraz doradzał, jak długo powinien trwać okres rekonwalescencji. W tym zadaniu będzie mu pomagał 54-letni Massimiliano Strappetti, pielęgniarz Franciszka i osoba, której ufa.