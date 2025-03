Oliwia wpuściła go przez okno. Wyrok ws. brutalnego zabójstwa

Według ustaleń śledczych, 16-letnia Oliwia wpuściła Daniela M. do swojego pokoju przez okno . Tam doszło do kłótni, podczas której oskarżony chwycił za nóż i zadał dziewczynie 11 ciosów . Daniel M. zaatakował również panią Katarzynę, opiekunkę, oraz czterech innych wychowanków ośrodka.

Oskarżony nie przyznał się do winy, próbując przerzucić odpowiedzialność na ofiarę.

Sąd w Sieradzu nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego, co podkreślono w uzasadnieniu orzeczenia. Wyrok 25 lat więzienia, który zapadł w poniedziałek, nie jest prawomocny. Prokurator domaga się dożywocia dla Daniela M.