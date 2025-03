Premier Tusk na granicy. Mówi o "brudnym biznesie"

Po odprawie z kadrą dowódczą Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz Policji premier poinformował, że odebrał meldunek, który potwierdza "co najmniej patronat organizacyjno-polityczny administracji prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki" nad presją migracyjną na granicy. - Wiemy też o rosyjskim zaangażowaniu, więc mamy do czynienia z machiną państwowa, oprócz tego przemytniczą - powiedział szef rządu.

- Chciałbym, żeby ten obraz dotarł do wszystkich w Europie, że tutaj działa 11 tys. funkcjonariuszy. Wydaliśmy 2 mld 700 mln zł na obronę granicy. Widzicie nowe instalacje, nowe kamery, dzięki tym inwestycjom ta granica jest coraz bardziej szczelna. Wprowadzamy przepisy, które uniemożliwią wykorzystywania prawa azylowego do przekraczania granicy - mówił premier na wspólnej konferencji z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem spraw wewnętrznych Tomaszem Siemoniakiem.

- Ochrona granicy to wspólny, europejski obowiązek. To się wiążę z finansowaniem tych zadań. To są kamery, drony, pas drogi... Jesteśmy coraz lepiej przygotowani. Nisko się kłaniam tym, którzy są za to odpowiedzialni. Jestem przekonany, że dzisiaj jest konsensus, jeśli chodzi o przekraczanie granicy. Chciałbym powiedzieć, że każdy, kto ułatwia to przekraczanie granicy, bierze udział w bardzo brzydkim procederze - mówił Tusk.