Erupcja wulkanu na wyspie Flores. Gigantyczna chmura popiołu paraliżuje loty

W wyniku tego zdarzenia odwołano co najmniej siedem międzynarodowych lotów z Bali. Jak poinformowała Andadina Dyah, rzeczniczka międzynarodowego lotniska Ngurah Rai na Bali, do piątku rano odwołano siedem lotów międzynarodowych. Sześć z nich to loty Jetstar do Australii, a jeden to lot Air Asia do Kuala Lumpur. Wiele lotów, w tym do Tajlandii, Singapuru i Australii, zostało opóźnionych.