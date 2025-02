Oto prawdziwy plan Trumpa. Pokój w Ukrainie to dopiero początek?

Przedstawiciele administracji USA, w tym specjalny wysłannik ds. Ukrainy i Rosji Keith Kellogg, otwarcie mówią o planach rozbicia sojuszu Rosji z Chinami. - Chcemy zmusić go (Putina) do działań, z którymi nie czuje się komfortowo. Mówię na przykład (o tym, że) będziemy chcieli rozbić ich (Rosji - red.) sojusz z Koreą Północną, którego wcześniej nie było (...). (Rosja) ma sojusz z Chinami, którego nie było cztery lata wcześniej - powiedział Kellogg podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Evan Feigenbaum z Carnegie Endowment for International Peace uważa z kolei, że marzenia o rozbiciu sojuszu Moskwy i Pekinu są "ahistoryczną mrzonką". - Putin i Xi Jingping podzielają wiele założeń dotyczących tego, jak powinien funkcjonować porządek międzynarodowy, i głęboką ambiwalencję wobec Stanów Zjednoczonych. Tak więc udawanie, że można ich "skusić" do zrobienia czegoś, czym nie są w ogóle zainteresowani, jest fantazją w polityce zagranicznej - ocenił Feigenbaum.

Elbridge Colby, nominowany na podsekretarza ds. politycznych, sprzeciwia się znaczącej pomocy Ukrainie, argumentując, że zasoby te są potrzebne w Azji. - Uważam, że dobrzy przyjaciele to tacy, którzy są z wami szczerzy. (...) My ciągle was za bardzo uspokajamy. (...) Indianie przedostają się do naszego fortu, a my mamy ograniczoną liczbę łodzi - powiedział obrazowo Colby.