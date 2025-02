Donald Trump wspomniał o chęci zwołania konferencji z udziałem USA, Chin i Rosji, by uzgodnić redukcję budżetów obronnych nawet o połowę. - To naprawdę nie ma sensu, wydawać te wszystkie pieniądze przeciwko sobie - mówił Trump, sugerując, że takie porozumienie jest możliwe. " The Washington Post" podkreśla, że decyzja o wydatkach obronnych należy do prezydenta.