Nawrocki idzie po młodych. Zapowiada darmowe kursy na prawo jazdy

Podczas spotkania z mieszkańcami Płońska Karol Nawrocki przekonywał, że "młodzi dzisiaj żyją w trwodze, czy kiedykolwiek będą mogli mieszkać we własnym mieszkaniu". Kandydat PiS na prezydenta obiecał wyborcom, że jako prezydent będzie dążył do uwolnienia ziemi państwowej dla spółdzielni i samorządów, co ma umożliwić budowę tańszych mieszkań.