Tusk odpowiada Vance'owi. "Każdy, kto cytuje słowa Jana Pawła II"

"Każdy, kto cytuje słowa Jana Pawła II "NIE LĘKAJCIE SIĘ", powinien pamiętać, że miały one wzmocnić naród polski w oporze przeciwko rosyjskiej dominacji (pisownia oryginalna -przyp.red) - napisał premier Donald Tusk.

Komentarz Tuska odnosi się do przemówienia wiceprezydenta USA J.D. Vanca podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Vance skrytykował europejskich polityków za ignorowanie woli wyborców w kwestii migracji, co wiązał z niedawnym zamachem w Monachium. Zauważył, że coraz więcej wyborców głosuje na liderów obiecujących zakończenie "niekontrolowanej migracji".

- Nie ma jej (demokracji - przyp.red) w tych kamiennych budynkach czy pięknych hotelach. Nie ma jej nawet we wspaniałych instytucjach, które zbudowaliśmy razem jako wspólne społeczeństwo. Wierzyć w demokrację to rozumieć, że każdy z naszych obywateli ma mądrość i głos. A jeśli odmówimy słuchania tego głosu, nawet nasze najbardziej udane walki niewiele dadzą. Jak powiedział kiedyś papież Jan Paweł II, moim zdaniem jeden z najbardziej niezwykłych orędowników demokracji na tym kontynencie lub na jakimkolwiek innym: "nie lękajcie się". Nie powinniśmy bać się naszych ludzi, nawet jeśli wyrażają poglądy, które nie zgadzają się z naszym przywództwem - powiedział Vance.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. Jest to doroczne międzynarodowe spotkanie szefów państw, rządów i organizacji międzynarodowych, a także ministrów, parlamentarzystów, wysokich stopniem wojskowych oraz przedstawicieli, nauki, społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i mediów. Odbywa się co roku w lutym. Pierwszą edycję zorganizowano w 1963 r.