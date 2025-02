Nieoficjalnie: Prezydent Duda poleci do USA. Spotka się w końcu z Donaldem Trumpem?

Informację o wizycie prezydenta Polski w USA potwierdziliśmy w dwóch źródłach, związanych bezpośrednio z Pałacem Prezydenckim. - Prezydent spotka się z amerykańską Polonią w Chicago i wystąpi na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku - mówi nam nasze prezydenckie źródło. Podróż do Stanów Zjednoczonych miała być zaplanowana i organizowana przez współpracowników prezydenta już wcześniej.

Jak oficjalnie informuje Kancelaria Prezydenta, do USA w tym tygodniu poleciał Nikodem Rachoń, podsekretarz stanu i od niedawna zastępca szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Rachoń spotkał się w Waszyngtonie z Andrew Peekiem, dyrektorem ds. Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.

- A jeśli jego misja by się nie powiodła, następnym terminem, o który "walczy" Pałac Prezydencki jest koniec kwietnia i Szczyt Inicjatywy Trójmorza - mówi nam osoba z otoczenia prezydenta Polski.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda uczestniczył w Światowym Szczycie Rządów w Dubaju, gdzie udzielił wywiadu stacji CNN. Duda wyraził w nim nadzieję, że Donald Trump, znany z biznesowego podejścia do polityki, zaproponuje rozwiązania zmuszające Putina do negocjacji. - Liczę, że prezydent Trump doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie - powiedział Duda i jak podkreślał, Stany Zjednoczone już przekazały wielką pomoc Ukrainie.