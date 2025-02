Andrzej Duda w CNN: Rosja nie może wygrać wojny w Ukrainie

- Rosja nie może wygrać tej wojny , co oznacza, że nie może czerpać z niej korzyści. To kluczowe dla wspólnoty międzynarodowej - podkreślił Duda.

- Ukraina powinna odzyskać wszystkie ziemie, które są dziś okupowane przez Rosję, a które są uznanym międzynarodowo terytorium Ukrainy. To byłoby idealne rozwiązanie - dodał.

Duda wyraził nadzieję, że Donald Trump, znany z biznesowego podejścia do polityki, zaproponuje rozwiązania zmuszające Putina do negocjacji. - Liczę, że prezydent Trump doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie - powiedział Duda.