Trump rozmawiał z Putinem? "Wojna jest problemem, a jej zakończenie bardzo trudne"

- To, co obecnie widzimy na linii Trump-Putin, jest formą budowy swojej pozycji i sondowaniem ewentualnych scenariuszy. Zupełnie co innego widzimy w przypadku Kanady czy Meksyku. W tym przypadku plan jest skonkretyzowany, bo Waszyngton chce przy tym coś osiągnąć. W przypadku Rosji jest trudniejsza sytuacja, bowiem każda ze stron gra w swoją grę i chce negocjować na swoich warunkach – mówi Wirtualnej Polsce Mariusz Marszałkowski z Defence24.