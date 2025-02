Media: Trump miał rozmawiać z Putinem

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z "New York Post", która odbyła się na pokładzie Air Force One, ujawnił, że prowadził telefoniczne negocjacje z Władimirem Putinem, mające na celu zakończenie konfliktu w Ukrainie. Trump nie zdradził, ile razy doszło do takich rozmów, mówiąc jedynie: - Lepiej nie powiem.