Duda spotkał się z szefem Pentagonu. "Wysłuchałem ramowych planów"

- Chcę przede wszystkim wyrazić satysfakcję z tego, że bezpośrednio po spotkaniach w Brukseli, w kwaterze głównej NATO i po wizycie u amerykańskich żołnierzy w niemieckiej Republice Federalnej, szef Pentagonu, sekretarz obrony, przyjechał do Polski także po to, żeby spotkać się ze mną ze zwierzchnikiem sił zbrojnych - powiedział Duda.

Prezydent poinformował, że wysłuchał planów administracji amerykańskiej, które rysuje, jeżeli chodzi o dalsze działania amerykańskie, także i w naszej części Europy. - Chcę podkreślić z całą mocą, że nie mam żadnych wątpliwości, że mamy dzisiaj otwarte, wielkie pole do budowania relacji polsko amerykańskich, do ich umacniania - mówił Duda.

- Wtedy uśmiechałem się i mówiłem, że to będzie taki Fort Trump tutaj w Polsce, ale dzisiaj, po tej rozmowie mogę państwu już bez uśmiechu spokojnie powiedzieć, głęboko w to wierzę, że faktycznie Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju i że ten okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko amerykańskiego sojuszu, także militarnego, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa Polski - stwierdził Duda.