Niemcy stanowczo ws. słów Trumpa. "Nie będzie współpracy z Rosją"

- Chciałbym, żeby wrócili. Myślę, że wyrzucenie ich było błędem. To nie jest kwestia tego, czy lubimy Rosję, czy nie. To było G8 - powiedział Trump.

Rosja była członkiem G7, znanej wówczas jako G8, do momentu aneksji Krymu w 2014 roku, co doprowadziło do jej wykluczenia. Baerbock, odnosząc się do słów Trumpa, podkreśliła, że nie ma możliwości współpracy z Rosją w ramach G7.