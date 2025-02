"Trump wziął sprawy w swoje ręce". Obawy Europy przed konferencją w Monachium

- To coroczne spotkanie, na którym dużo się mówi, a mało zapada konkretnych ustaleń. Niewątpliwie Donald Trump ma jakiś plan na rozmowy z Rosją. I będzie go realizował. On go zainicjował i będzie kontynuował, bo to on ma argumenty w ręku. Prezydent Ukrainy nie zna do końca ustaleń tego planu, ale nie ma wyjścia. Musi słuchać Stanów Zjednoczonych i współpracować z USA - mówi Wirtualnej Polsce były ambasador RP w Kijowie.