Możliwi konkurenci Zełenskiego w wyborach. Padają konkretne nazwiska

Jak sam prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał, wszystko, łącznie z jego gotowością do ubiegania się o drugą kadencję, będzie zależało od tego, jak zakończy się wojna - przypomina portal Ukrainska Pravda. Jednak temat wyborów prezydenckich w Ukrainie pojawia się w przestrzeni politycznej, zwłaszcza po zmianie warty w Białym Domu.

Zaraz po wyborach ekipa Donalda Trumpa zaczęła wysyłać do Kijowa sygnały, że kwestia wyborów może zostać poruszona w trakcie negocjacji pokojowych.

Do niedawna były to prywatne rozmowy i "zalecenia". Jednak 1 lutego specjalny przedstawiciel Trumpa, Keith Kellogg, powiedział, że Stany Zjednoczone chciałyby przeprowadzić wybory na Ukrainie do końca roku.