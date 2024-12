Optymistyczne prognozy dla Ukrainy na 2025 rok

- Rok 2025 będzie zdecydowanie lepszy od obecnego. Istnieją ku temu obiektywne przesłanki i mam nadzieję, że w 2025 roku zobaczymy wiele dobrych wydarzeń, które ostatecznie przyniosą nam wszystkim to, na co wszyscy czekamy - powiedział Budanow w programie telewizyjnym.

Budanow zaznaczył, że jeśli Rosja nie zmieni swojego podejścia do połowy 2025 roku, będzie musiała podjąć trudne decyzje dotyczące swojego systemu finansowego i gospodarczego.

- Jeśli Rosja nie opamięta się do połowy 2025 roku, z pewnością będzie musiała podjąć bardzo trudne decyzje dotyczące swojego systemu finansowego i gospodarczego - napisała agencja Interfax-Ukraina.

Generał podkreślił znaczenie stabilności Białorusi dla Ukrainy, a także odniósł się do sytuacji w Syrii, sugerując udział ukraińskich służb w obaleniu reżimu Baszara al-Asada. - Wszędzie tam, gdzie upadają reżimy dyktatorskie i tam, gdzie te reżimy spotykają się z reżimami, które walczą z nami, zawsze będzie to nam na korzyść - powiedział.

Rosja już szkoliła oficerów. Szykowała się do ataku na Japonię i Koreę Południową

Rosja już szkoliła oficerów. Szykowała się do ataku na Japonię i Koreę Południową

- Federacja Rosyjska cynicznie zestrzeliła samolot, kiedy jego załoga kontaktowała się z personelem naziemnym, prosząc o awaryjne lądowanie - stwierdził. Dodał, że Rosjanie liczyli na zatarcie śladów, ale samolot dotarł do linii brzegowej, co pozwoliło niektórym pasażerom przeżyć. - Uważam to za cud - podkreślił.