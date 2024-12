Ukraina potwierdza atak na rosyjską bazę paliwową

Atak miał miejsce we wtorek nad ranem i został przeprowadzony przez ukraińskie Siły Operacji Specjalnych we współpracy z Siłami Systemów Bezzałogowych. W wyniku akcji doszło do eksplozji i pożaru, co spowodowało silne zadymienie w okolicy. Według Sztabu Generalnego Ukrainy, w bazie zapaliły się zbiorniki z produktami naftowymi. Rosyjskie media wcześniej informowały, że atak został przeprowadzony przy użyciu ukraińskich dronów. Informację o ataku podała Polska Agencja Prasowa.