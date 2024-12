Rosja wzmacnia obecność wojskową w Libii

Rosja zwiększa swoje zaangażowanie wojskowe w Libii, co potwierdza analiza włoskiego portalu Itamilradar. Dwa samoloty Ił-76TD, należące do rosyjskiego ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych, regularnie kursują między Rosją a bazą Al-Chadim, położoną na wschód od Bengazi.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Al-Chadim wylądował rosyjski Antonow An-124, który przyleciał z bazy w Latakii w Syrii. To pierwszy taki przypadek, co podkreślają analitycy Itamilradar. Wcześniej loty te były jedynie przystankiem w drodze do Republiki Środkowoafrykańskiej.