"Kampania prześladowań". Sygnalista giganta znaleziony martwy

Barnett ujawnił, że Boeing zmuszał pracowników do ignorowania usterek technicznych, aby nie zatrzymywać produkcji, przez co samoloty produkowane są z wadliwie działającymi częściami. Przekazał, że w testach aparatury tlenowej 25 proc. urządzeń nie działało prawidłowo, co mogło prowadzić do niebezpiecznych sytuacji w razie katastrofy.