Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz wskazał, że to właśnie jest przyczyną "frustracji" w stosunkach Waszyngtonu i Kijowa, a Amerykanie "zasługują" na to, by otrzymać pieniądze za dostarczoną pomoc.

W Miami Trump odniósł się również do kwestii rozmów między USA i Rosją w Rijadzie, podkreślając, że Zełenski nie został zaproszony do Arabii Saudyjskiej. - On mógł przyjechać, jeśli by tego chciał, ale nie został zaproszony do Arabii Saudyjskiej. Miał trzy lata i nie było nawet żadnych spotkań ani rozmów, by zatrzymać tę wojnę - wycelował w Zełenskiego prezydent USA.