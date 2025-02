"Nie będę już potrzebny". Zełenski stawia warunek. Mówi o odejściu

Zełenski przyznał, że rozumie naciski Rosji, by odszedł ze stanowiska, bo stał się bardziej doświadczonym i niezależnym politykiem przez lata wojny, co nie jest Moskwie na rękę.

- Jeśli jutro Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej i NATO, jeśli rosyjskie wojska opuszczą naszą ziemię, a my otrzymamy gwarancje bezpieczeństwa, nie będę już potrzebny. Wówczas osiągnąłbym wszystkie cele. Ale dopóki to się nie stanie, będę bronił swojego kraju - zapewnił.

W rozmowie z niemieckim nadawcą Zełenski porównał samo amerykańsko-rosyjskie spotkanie w Rijadzie do negocjacji ws. wycofania się wojsk USA z Afganistanu, co otworzyło Talibom drzwi do powrotu do władzy. Stany Zjednoczone negocjowały bezpośrednio z Talibami, wykluczając wspierany przez Amerykanów rząd Afganistanu, który nie był w stanie zachować władzy.