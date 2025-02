Tusk odpowiada Trumpowi? Wymowny wpis premiera w sieci

Premier Donald Tusk zamieścił w środę wieczorem wpis w serwisie X, odnoszący się do sytuacji za naszą wschodnią granicą.

"Premier rozmawiał w środę wieczorem z prezydentem Zełenskim i zaakcentował, że jest konieczne, by wszyscy ze sobą współpracowali" - napisano w oświadczeniu.

Jednocześnie premier dodał, że wspiera wysiłki podejmowane pod przywództwem USA, by doprowadzić na Ukrainie do trwałego pokoju, który zniechęci Rosję do wszelkiej napaści w przyszłości.