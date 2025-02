Niepokojące wieści z Chin. Odkryto nowego koronawirusa. Infekuje tak samo jak COVID-19

Chińscy naukowcy ostrzegają, że nowo odkryty wirus wykorzystuje ten sam receptor komórkowy co SARS-CoV-2, odpowiedzialny za pandemię COVID-19.

Media przypominają, iż jedna z teorii rozprzestrzenienia się koronawirusa przed pięcioma laty sugeruje, że wirus mógł wydostać się właśnie z laboratorium w Wuhan, choć do dziś nie ma jednoznacznych dowodów na tę hipotezę . Wielu naukowców uważa, że wirus przeszedł na ludzi od nietoperzy przez pośredniego żywiciela. Sama Shi Zhengli wielokrotnie zaprzeczała, jakoby wina za pandemię leżała po stronie jej instytutu.

Nowo odkryty wirus należy do nowej linii koronawirusów HKU5, które po raz pierwszy zidentyfikowano u nietoperzy w Hongkongu. Należy do podrodziny merbekowirusów, wśród których znajduje się także wirus powodujący bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS).

Co szczególnie niepokojące, nowy wirus jest w stanie wiązać się z ludzkim enzymem konwertującym angiotensynę (ACE2) – dokładnie tym samym, który SARS-CoV-2 wykorzystuje do infekowania komórek. To oznacza, że może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego.