Trzy wirusy atakują Polaków. Rośnie liczba zakażeń

Fala zachorowań na grypę, to - zdaniem ekspertów z Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie - brak popularności szczepień przeciwko powodującemu ją wirusowi. Zaledwie 10 proc. społeczeństwa zdecydowało się na szczepienie, co jest niskim wynikiem w porównaniu do innych krajów europejskich, gdzie poziom wyszczepialności jest znacznie wyższy. Na przykład w Danii poziom wyszczepialności sięga aż 78 proc. Podobnie wygląda sytuacja w wielu krajach Unii Europejskiej.