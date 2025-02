Epidemia grypy w Polsce, nie ma leków. Minister składa obietnicę

- Zwróciliśmy się z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym do Europejskiej Agencji Leków z prośbą, by przesunęła z innych państw do nas 100 tys. dawek - powiedziała Leszczyna. Wyjaśniła, że agencja może to zrobić, ponieważ w innych państwach nie ma epidemii grypy na takim poziomie, jak w Polsce, z uwagi na to, że szczepi się tam więcej osób. W Polsce decyduje się na to tylko 5 proc. populacji.