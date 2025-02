Liczba zgonów poraża. Grypa sieje coraz większe spustoszenie

- Jeśli jesteście w miejscach, gdzie jest dużo osób, zakładajcie maseczki. Jeśli czujecie się źle, trzeba iść do lekarza, a nie do pracy. Po prostu dbajmy o siebie - powiedziała w środę na konferencji prasowej ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Najczęstsze powikłania grypy to zapalenie płuc i zaostrzenie chorób przewlekłych. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami przewlekłymi. Wiele szpitali ogranicza wizyty z powodu dużej liczby hospitalizacji.

W sezonie 2024/2025 grypa w Polsce osiągnęła alarmujący poziom, z tygodniową liczbą zachorowań sięgającą 50 tysięcy. Dominującym szczepem jest grypa typu A, szczególnie podtyp H1N1. Wzrost liczby hospitalizacji zmusza szpitale do wprowadzania ograniczeń w odwiedzinach, a sytuacja jest szczególnie trudna w placówkach w Olsztynie i Lublinie.

Prof. Ernest Kuchar zaznacza, że szczepienie zwiększa odporność, ale nie daje pełnej ochrony. Skuteczność w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby wynosi do 60 proc., a w ochronie przed zgonem do 80 proc. Mimo to, zainteresowanie szczepieniami w Polsce jest niskie. W ubiegłym sezonie zaszczepiło się tylko 5,5 proc. Polaków.