Załatwili receptę na fentanyl na nazwisko Leszczyny. Handel trwa

Jeden z widzów programu poinformował, że mimo zakazu nadal można zdobyć z łatwością recepty na leki psychotropowe. Wskazał też lekarzy, którzy za opłatą wystawiają na nie recepty. W środowisku przestępczym nazywani są "magikami" lub "plugami" (od angielskiego słowa plug - wtyczka). Wystawiają recepty na tzw. słupy, co pozwala im obejść obowiązuje przepisy.

Reporterka "Uwagi!" postanowiła sprawdzić doniesienia informatora. W kilka minut, bez przedstawiania wyników badań i dokumentacji medycznej, zdołała kupić receptę na fentanyl. Co więcej, recepta została wystawiona na nazwisko Izabeli Leszczyny, minister zdrowia.

- 7 listopada ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie. Zrobiliśmy więcej niż wszyscy moi poprzednicy. To znaczy, że jest zakaz wydawania recept przez tak zwane receptomaty - stwierdziła minister Izabela Leszczyna, gdy reporterka pokazała jej receptę na fentanyl.

Lekarz stracił uprawnienia do wykonywania zawodu

Dziennikarka zwróciła także uwagę na jednego z lekarzy, który zajmuje się wystawianiem takich recept. Okazuje się, że nie jest on Polakiem - resort zdrowia warunkowo wyraził zgodę na to, by mógł - pod nadzorem innego lekarza, wykonywać zawód w naszym kraju.