Deser z dubajską czekoladą w kolejnej kawiarni. Cena zwala z nóg

Moda na ten deser jest obecna od jakiegoś już czasu w mediach społecznościowych, gdzie influencerzy uznali go za coś wartego wypróbowania. Co ciekawe, uwagę konsumentów przyciąga nie tylko smak, ale również wygląd deserów z dubajską czekoladą, dzięki czemu są to jedne z najczęściej fotografowanych słodkości na Instagramie.