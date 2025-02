Koniec akcji służb na Podlasiu. Wiemy, co znajdowało się w balonie

Tym samym potwierdziły się wcześniejsze informacje, że duży balon meteorologiczny (4 metry wysokości, ponad 2 metry średnicy) służył do przemytu nielegalnych papierosów. Pakunek przyczepiony do balonu miał rozmiary 40 x 50 x 60 cm.

To nie pierwszy przypadek, gdy zagraniczny balon ląduje na terytorium Polski. Wcześniej podobny obiekt spadł w okolicach Płocka na Mazowszu.

W piątek policja ma potwierdzić, co dokładnie znaleziono w miejscowości Leszczyn Księży. Wstępne oceny sugerują, że może to być balon meteorologiczny pochodzący z Niemiec. Sytuacja jest monitorowana, a służby starają się ustalić, czy rzeczywiście doszło do próby przemytu.