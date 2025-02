Kotula o wyborach: Absolutnie nie ma takiego scenariusza

Na pytanie o to, czy "jest taki scenariusz, że Magdalena Biejat może zostać wycofana w kampanii wyborczej i poprzeć Rafała Trzaskowskiego w I turze", Kotula odpowiedziała przecząco. - Nie, absolutnie dzisiaj nie ma takiego scenariusza na stole - podkreśliła.

- Ja wierzę, że Magdalena Biejat jest w stanie zrobić dobry wynik, ten wynik to będzie dla mnie w okolicach mniej więcej około 5 proc. - uściśliła.

Ministra przekazała, że często "słychać takie głosy, że po lewej stronie jest wielu kandydatów". - Nie, nie ma wielu kandydatów, jest przede wszystkim Magdalena Biejat, która reprezentuje lewicowe wartości, o które od lat walczyła. Jeżeli mówi o postulatach Lewicy, to jest przede wszystkim w nich wiarygodna. Ja się cieszę, że mamy taką kandydatkę, której mogę pomagać w kampanii wyborczej, z której mogę być dumna.

Kotula dopytywana o to, czy władze Lewicy są winne takim wynikom, odpowiedziała: - Nie, Lewica musi sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, jak i o czym mówić do swoich wyborców, co jest dla nas priorytetem, czy dobrze potrafimy te priorytety sprzedać, bo naprawdę wiele dobrego się dzieje - tak jak dzieje się w koalicji 15 października i czasami nie udaje nam się z tym komunikatem trafić. Myślę, że może tak też być, jeśli chodzi o Lewicę - podkreśliła.