Hołownia grzmi. "Te słowa zhańbiły salę"

- Rozumiem, że są emocje. Że niektórzy w kompulsywny sposób chcą cytować dzieła polskiej literatury, ale nigdy nie mogą robić tego w sposób, który może dla kogoś stać się zachętą do czynów, których później wszyscy będziemy solidarnie żałować. Są jakieś granice - powiedział na piątkowej konferencji prasowej marszałek Szymon Hołownia.

Hołownia odniósł się do skandalicznych słów posła Edwarda Siarki, który w czwartek w Sejmie wykrzyczał: "Kula w łeb". - Te słowa zhańbiły sejmową salę i polską demokrację . Padły w miejscu, z którego kiedyś wyszła idea zabójstwa prezydenta Adamowicza - przypomniał marszałek.

Hołownia odniósł się też do sytuacji z posłem Konfederacji Ryszarda Wilka, który ze względu na swój stan musiał opuścić Sejm . - Szczerze? Po ludzku bardzo mu współczuję. Bo to nie jest, jak wiecie, pierwsza przygoda posła Wilka w stanie, który uniemożliwia logiczny z nim kontakt. Zakładam, że może być chory, że może mierzyć się z jakimiś bardzo poważnymi problemami - ocenił marszałek.

Hołownia zadeklarował pomoc Wilkowi. - Jeżeli nie wie, gdzie szukać pomocy, to my mu jako Kancelaria Sejmu pomożemy - i mówię to bez żadnego podstępu - pomożemy mu wyjść na prostą tak, jak powinniśmy pomóc każdemu człowiekowi, który ze swoim życiem sobie nie radzi, choruje i znalazł się w tak trudnych zawiłościach, że nie umie sobie radzić sobie z nimi w inny sposób - zapewnił.