Tarczyński wulgarnie zaatakował Madonnę. Padły niecenzuralne słowa

"Myślałam, że ten kraj został zbudowany przez Europejczyków, uciekających od życia pod rządami króla, aby ustanowić Nowy Świat rządzony przez ludzi. Obecnie mamy prezydenta, który nazywa siebie naszym królem. Jeśli to żart, nie jest mi do śmiechu" - napisała Madonna na X.

"Nie obchodzi nas ani trochę twój obłęd. Amerykanie przemówili po raz kolejny. Idź się pie*****ć tak jak robisz to na scenie dla pieniędzy. Btw: Jeśli ci się to nie podoba, przenieś się do Kanady lub Meksyku" - napisał Tarczyński.