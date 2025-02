Pokazali Zełenskiemu nową umowę. Zniknął kontrowersyjny zapis

Nowa wersja dokumentu została dostosowana do ukraińskiego prawa, co zwiększa szanse na jej akceptację.

Współpracownicy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zachęcają go do przyjęcia nowej propozycji, co mogłoby pomóc w utrzymaniu wsparcia ze strony USA. W zaktualizowanej umowie usunięto kontrowersyjne zapisy, takie jak jurysdykcja sądów w Nowym Jorku, co było jednym z głównych zastrzeżeń strony ukraińskiej.