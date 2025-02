Poseł Wilk niedysponowany. Ekspert o tym, co grozi za alkohol w pracy

- Z pracownikiem można rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika - podkreśla ekspert. I jak dodaje, nie jest ważne, czy pracownik przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu czy napił się w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Podstawą zwolnienia dyscyplinarnego jest tu art. 52 par. 1 kodeksu pracy, który mówi o ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych.

Konieczne jest jednak zbadanie, czy pracownik faktycznie stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości. Wcześniej mogła to zrobić wyłącznie policja. Aktualne przepisy umożliwiają jednak pracodawcom prowadzenie kontroli trzeźwości pracowników oraz badania ich na obecność środków działających podobnie do alkoholu.