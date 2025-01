Zamiast Zełenskiego i Tuska pokazali Nawrockiego

Gdy w Warszawie Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk mówili m.in. o akcesji Ukrainy do UE, inwestycjach w obronę Ukrainy i zbrodni wołyńskiej, kandydat PiS na prezydenta, Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami wielkopolskiego Turku.

W trakcie spotkania z mieszkańcami Turku, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość przekonywał, że chce być "prezydentem wszystkich Polaków". Nawrocki mówił o "renesansie i powrocie wielkich programów inwestycyjnych do polskich gmin".

Odniósł się jednak też do wizyty ukraińskiego przywódcy w Warszawie. Powiedział, że będąc prezydentem Polski chciałby być traktowany przez Ukrainę jako partner.

Podczas konferencji w Warszawie premier i prezydent Ukrainy byli pytani o stawianie Ukrainie warunku, jeśli chodzi o kwestię Wołynia, w kontekście jej procesu akcesyjnego do UE.

- Rozwiążemy, bo właśnie jesteśmy w trakcie, problem upamiętnienia i godnego pochowania tych, którzy stali się ofiarami zbrodni wołyńskiej. Musimy doprowadzić do tego, by robić to razem w pełnym zrozumieniu - powiedział Tusk.