Przełom w pogodzie. Synoptyk IMGW zabiera głos

W środę na zachodzie i południowym zachodzie kraju będzie słonecznie i bez opadów. W pozostałych regionach można spodziewać się pochmurnej pogody z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura wyniesie około 1 st. C, a na krańcach wschodnich i w regionach podgórskich może spaść do minus 3 st. C. Wiatr będzie słaby, przeważnie północno-zachodni i zachodni.

Nocne mrozy

Noc ze środy na czwartek przyniesie znaczne rozpogodzenia. Na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej mogą wystąpić słabe opady śniegu. Temperatura spadnie od minus 13 st. C na północnym wschodzie do minus 3 st. C w rejonie Helu. W rejonach podgórskich Karpat i Sudetów temperatura może spaść nawet do minus 20 st. C.

- W wielu miejscach będą się tworzyć gęste mgły z widzialnością około 200 metrów - ostrzega Folwarski. Wiatr ma być słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego.

Czwartek z większą ilością słońca

Czwartek zapowiada się słonecznie, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe większe zachmurzenie i zanikające opady śniegu. Temperatura od minus 2 st. C w regionach podgórskich do 3 st. C miejscowo na południu. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni i wschodni.

Noc z czwartku na piątek będzie pogodna, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. W drugiej fazie nocy z zachodu zaczną napływać chmury. Nad ranem na północnym-zachodzie możliwe opady śniegu, które mogą przejść w deszcz ze śniegiem, a następnie w sam deszcz. Może być marznący.

Temperatura od minus 11 st. C na krańcach wschodnich do minus 1 st. C na Wybrzeżu. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, w zachodniej i północnej części kraju także porywisty. W rejonie wybrzeża wiatr może osiągać w porywach do 55 km/h.