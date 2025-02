Szykuje się zwrot w pogodzie. Synoptyk IMGW mówi, kiedy zmiana

Czekają nas wyjątkowo zimne dwie najbliższe doby. Według prognoz synoptyków do czwartku dwucyfrowe mrozy w nocy utrzymają się zwłaszcza na południu Polski . W pozostałej części kraju do końca tygodnia będzie nieco cieplej, ale wciąż na minusie.

Fala mrozu będzie przetaczać się z zachodu na wschód kraju. Oznacza to, że stopniowo od zachodu temperatury będą wzrastać. Do weekendu w nocy na przeważającym obszarze kraju na termometrach zobaczymy od -10 do -5 stopni Celsjusza, ale w dzień temperatura będzie już dodatnia.