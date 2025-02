Arktyczne uderzenie. Temperatury idą na rekord

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

W nocy z poniedziałku na wtorek (17-18 lutego) najzimniej było na Hali Izerskiej: -30 stopni Celsjusza. Do -20,2 st. C. temperatury spadły w Jakuszycach i Stuposianach, w Szrenicy odnotowano -19,4 st. C., a -19,1 st. C. w Kucębowie.

Jak wyliczył na podstawie danych IMGW serwis meteoprognoza.pl, na 103 stacjach instytutu odnotowano poniżej -15 st. C.

Co ciekawe, mimo panujących w całym kraju dwucyfrowych mrozów, Litworowy Kocioł był całkiem ciepły. W uznawanym za najzimniejszym miejscu w Polsce ostatniej nocy odnotowano "zaledwie" -17,2 st. C. Podczas gdy noc zanotowano tam -41,1 st. C, czyli najniższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce.

Za nami druga najmroźniejsza noc tej zimy. W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższą temperaturę odnotowano na stacji telemetrycznej Jakuszyce, -21,5 stopnia. W kaszubskim Szemudzie: -20,2 stopnia, a przy gruncie na stacji Jelenia Góra było -24 st. C.

Chociaż, jak mówiła dla Wirtualnej Polski synoptyk IMGW Ewa Łapińska, czeka nas duża dynamika w pogodzie, bo na horyzoncie widać już ocieplenie - dwucyfrowe mrozy zostaną z nami do końca tygodnia. Fala zimna będzie się stopniowo przetaczać z zachodu na wschód kraju. Po niedzieli na zachodzie temperatury wystrzelą nagle do 10 st. C.

Póki co wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem wydane dla większości województw. Dziś w nocy temperatura na południowym zachodzie może spaść do -16 st. C., w górach nawet -20 st. C. Na pozostałym obszarze średnio -10 do -5 st. C. na północy.