Duża zmiana w pogodzie. Wiemy, dokąd zmierza mróz

Dwie najbliższe noce zapowiadają się wyjątkowo zimne. Dwustopniowe mrozy zostaną z nami do końca tygodnia, ale fala zimna zacznie się przesuwać z zachodu na wschód. Po niedzieli, jak zapowiada dla Wirtualnej Polski synoptyk IMGW Ewa Łapińska, temperatury wystrzelą nagle do 10 stopni Celsjusza.

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Dziś w nocy na zachodzie i południu kraju temperatury mają spaść do -15 stopni Celsjusza, lokalnie do -17 st. C, a na terenach podgórskich nawet do -20 st. C.

Na północy kraju prognozowane są zachmurzenia i śnieg. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu oraz możliwymi zawiejami i burzami śnieżnymi w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim.

- To tzw. efekt morza. Lokalnie, w ciągu 20 godzin, pokrywa śnieżna może wynosić do 25 cm; na ogół 10-15 cm. Tam też będzie trochę cieplej; nad morzem - 3 stopnie Celsjusza - mówi dla Wirtualnej Polski dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ewa Łapińska.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ile powinien zarabiać partner? "tak około 15 tys. złotych"

Wtorek będzie podobny. IMGW ostrzega przed silnym mrozem w większej części w całym kraju. Alerty zostały wydane dla dla części woj. łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego. W woj. lubelskim, opolskim i świętokrzyskim ostrzeżenie obowiązuje dla wszystkich powiatów.

Jak mówi synoptyk, do środy największy mróz będzie utrzymywał się na południowym zachodzie, w Małopolsce i na Podkarpaciu (w górach temperatura -16 st. C może utrzymać się jeszcze w nocy ze środy na czwartek). Potem fala zimna zacznie przesuwać się na wschód kraju. W czwartek na Lubelszczyźnie -10 st. C.

Do końca tygodnia mróz, potem nawet 10 stopni na plusie

Generalnie do niedzieli w całym kraju czekają nas dwucyfrowe mrozy. Jednak na zachodzie kraju w drugiej połowie tygodnia zmiana zacznie być zauważalna - temperatury już nie będą tak niskie, ale wciąż poniżej zera.

- Czeka nas duża dynamika w pogodzie i duża zmiana aury. Widać ocieplenie na horyzoncie - zapowiada synoptyk Łapińska. Po niedzieli na zachodzie kraju temperatura skoczy nagle do 10 st. C (w nocy 3 st. C), już w tę sobotę możliwy jest wzrost do 9 st. C.

Czytaj także: