-17 stopni i śnieżyce. Nowe ostrzeżenia IMGW

W powiatach braniewskim i elbląskim prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm, a lokalnie nawet do 25 cm. IMGW ostrzega również przed możliwością wystąpienia zawiei śnieżnych i burz. Ostrzeżenia I stopnia dotyczą powiatów bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego oraz miasta Elbląg, gdzie opady mogą zwiększyć pokrywę śnieżną o 5 do 15 cm, lokalnie do 20 cm.