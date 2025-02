Trump idzie na wojnę z mediami? Wydał nakaz wszystkim ambasadom

"The Washington Post" przekazał, że Departament Stanu USA nakazał anulowanie wszystkich subskrypcji serwisów informacyjnych i mediów uznanych za "niekrytyczne dla misji".

W piątkowej notatce polecono zespołom ds. zamówień publicznych w ambasadach i konsulatach nadanie priorytetu rozwiązaniu umów konkretnie z sześcioma redakcjami: Economist, New York Times, Politico, Bloomberg News, Associated Press i Reuters.

Jeden z pracowników Departamentu Stanu, który skontaktował się z amerykańskim dziennikiem, obawia się, że ten ruch pozbawi ambasady i konsulaty informacji niezbędnych do wypełnienia ich misji. - To zagrozi amerykańskiemu życiu za granicą, ponieważ jesteśmy odcinani od źródeł wiadomości, które są nam potrzebne na co dzień" - powiedział.