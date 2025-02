Irański dron zestrzelony w Ukrainie przyleciał do USA. Pomógł Sikorski

Jak informuje "The Wall Street Journal" we wtorek, taki sam irański dron przyleciał do bazy Joint Base Andrews w stanie Maryland na pokładzie polskiego samolotu transportowego C-130. Dlaczego irański dron zestrzelony w Ukrainie przyleciał polskim samolotem?

Okazuje się, został wywieziony z Ukrainy przez siły specjalne Ukrainy i Polski we współpracy z amerykańską organizacją United Against Nuclear Iran. "Śmigła w jego silniku zostały uszkodzone, gdy został zestrzelony przez siły ukraińskie, ale reszta maszyny jest w zadziwiająco dobrym stanie. Ukraińcy uczynili go nieszkodliwym – Polacy to dwukrotnie sprawdzili – zanim przetransportowano go do USA" - czytamy na łamach "WSJ".