Zima w odwrocie. Nadciąga gwałtowna zmiana pogody

Najzimniej było na południowym zachodzie i zachodzie Polski. W Jeleniej Górze termometry pokazały 16,5 stopnia poniżej zera . Wszystko jednak wskazuje na to, że najchłodniejszy okres tej zimy mamy już za sobą.

Nadchodząca noc i czwartkowy poranek mogą jeszcze przynieść spadki temperatury do -10, a nawet -13 stopni na wschodzie i w obszarach podgórskich. Podobnie będzie w piątek. Jednak koniec tygodnia nie powinien przynieść niższych temperatur niż -10 stopni na krańcach wschodnich i - 5 w głębi kraju.

Ocieplenie będzie najbardziej odczuwalne w ciągu dnia. W czwartek maksymalna temperatura wyniesie ok. 1 stopień na wschodzie do 5 stopni na zachodzie. W weekend, poza krańcami wschodnimi, gdzie będzie ok. 0 stopni, można spodziewać się 4-8 stopni powyżej zera.