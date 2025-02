Rekordowe mrozy w USA. Ponad 60 milionów Amerykanów zagrożonych

Ponad 60 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych zostało objętych alertami pogodowymi z powodu ekstremalnych mrozów. Władze wydały ostrzeżenia w 36 stanach. Mroźne powietrze ma się nasilić w ciągu najbliższego tygodnia, co zmusi około trzech czwartych populacji USA do zmierzenia się z temperaturami rzędu niemal -18 stopni Celsjusza.

Spodziewane jest jednak, że temperatury spadną nawet o 28 stopni Celsjusza poniżej średniej z lutego. Może to prowadzić do pobicia ponad 270 rekordów niskich temperatur w co najmniej 27 stanach.