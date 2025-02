Jak długo utrzyma się mróz? Podano, kiedy nastąpi zwrot

Jeszcze przez kilka dni pozostanie z nami arktyczne zimno, które napłynęło do środkowej i wschodniej Europy z północy. Jak informuje TVN Meteo, nad naszym regionem utrzymuje się mroźny wyż, który rozciąga się od Grenlandii przez Morze Norweskie aż po centrum Europy. To właśnie on odpowiada za obecność zimnej masy powietrza w naszej części kontynentu.

Zmiana ma zacząć się pod koniec tygodnia, gdy wyż przesunie się na wschód, a do Polski zacznie napływać cieplejsze atlantyckie powietrze, które już obecnie dociera do Europy Zachodniej.

TVN Meteo podaje, że lekkie ocieplenie spodziewane jest również w weekend, kiedy to we wschodniej części Polski temperatura wzrośnie do 0-2 stopni, a na zachodzie do 6-7 stopni.