Nawet 20 cm śniegu. Miejscami może dojść do drogowego paraliżu

Dyżurna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie poinformowała, że na drogach wojewódzkich pracuje 53 pługopiaskarki. Jednak w niektórych miejscach, jak okolice Nidzicy, nadal występuje zajeżdżony śnieg. To z kolei sytuacja niebezpieczna, która może prowadzić do licznych kolizji, a więc też do korków czy blokady dróg.